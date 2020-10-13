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"Россети" и Пермский край подписали первое в стране долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики

Новости. Общество
16:31, 14 Октября 2020
фото: © Россети
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Подписание состоялось на полях семинара-совещания ФАС России по тарифному регулированию в Ялте в присутствии заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и первого заместителя генерального директора – исполнительного директора ПАО "Россети" Андрея Мурова.

Предмет соглашения:

✔ Сетевая компания берёт на себя обязательства по развитию инфраструктуры и инвестициям, регион – по установлению долгосрочных тарифов и их индексации;

✔ Установлены принципы взаимодействия сторон при определении порядка и условий регулирования на 10 лет, повышения надёжности электроснабжения и снижения потерь электрической энергии;

✔ Зафиксированы направления приоритетных инвестиционных проектов на территории Пермского края, планы по реализации программы "Россетей" "Цифровая трансформация-2030", в том числе внедрению систем интеллектуального учёта в регионе.

Экономия, достигнутая электросетевой компанией в рамках регуляторного соглашения, будет сохраняться у "Россети Урал" и направляться на развитие электросетевой инфраструктуры Пермского края.

"Механизм регуляторного соглашения успешно работает в сфере газоснабжения. А для электроэнергетической отрасли это абсолютно новый и прозрачный механизм формирования тарифов. Считаю, что главное заинтересованная сторона в этом соглашении – жители Пермского края, поскольку регуляторное соглашение позволит направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры электроэнергетики региона. А это – повышение надёжности электроснабжения населения Прикамья", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

"Сегодня подписан действительно стратегический для Группы компаний "Россети" и Пермского края документ – первое в стране соглашение по долгосрочному тарифному регулированию. "Россети Урал" стали пионером в реализации этого направления. Очень важно, что эта модель ляжет в основу дальнейшего взаимодействия сетевого комплекса с региональными властями во всех субъектах Российской Федерации. Хочу выразить благодарность Федеральной антимонопольной службе и руководству Пермского края. Уверен, что нынешний шаг существенно повысит эффективность совместной работы", – сказал Андрей Муров.

Понятие регуляторных соглашений и возможность их заключения предусматривают поправки в Закон об электроэнергетике, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2019 года.

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