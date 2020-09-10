"Россети" полностью готовы к обеспечению надежного электроснабжения избирательных участков

Выборы различных уровней пройдут 13 сентября в большинстве регионов присутствия группы компаний "Россети".

В 58 субъектах РФ предусмотрено досрочное голосование 11 и 12 сентября.

От объектов "Россетей" запитано 45 162 избирательных участков/комиссий (30 662 – напрямую).

Заблаговременно проведена комплексная проверка оборудования и противопожарного состояния энергообъектов, аварийного запаса оборудования, материалов, ГСМ и пр.

С 11 сентября усилен контроль за работой электросетевого комплекса.

Ведётся круглосуточное дежурство энергетиков и руководства блоков главного инженера.

Аварийно-восстановительные бригады находятся в состоянии немедленной готовности к выезду на случай технологических нарушений.