«Россети Северо-Запад» обеспечили мощность для освещения автодороги в Прионежском районе

Предприятие задолго до зимы подключило подъезд к Пиньгубе к освещению.

В лесных лабиринтах Карелии прячется много красивых мест. Некоторых даже на карте нет. Здесь дачи и глэмпинги для отдыха в уединении. Главное, не пропустить нужный поворот, чтобы добраться.

Когда белые ночи закончатся, дорогу можно искать только наощупь. Поэтому Россети заранее подключили освещение у Пиньгубы. Ездить сюда в темное время суток будет комфортнее.

Всего с начала года Карельский филиал «Россети Северо-Запад» выполнил 11 договоров на освещение улиц и автодорог в Олонецком, Прионежском, Кодопожском, Суоярвском и Беломорском районах.

На видео Маргарита Матвеева и электромонтер Карельского филиала Армас Богданов.