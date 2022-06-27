«Россети Северо-Запад» повысили надежность электроснабжения жителей Прионежского района

В вепсском селе Рыбрека Карельский филиал отремонтировал 12 км линии электропередачи — установил более 200 опор и смонтировал 36 км устойчивого к непогоде провода.

«Снежные» пироги — луменикад — умели печь только вепсы. Гороховую муку они смешивали со снегом, который «работал» не хуже дрожжей. Выкладывали эту начинку на тонкую ржаную лепешку — и в печь.

С традициями и обычаями малочисленного народа можно познакомиться в соседнем селе Шёлтозеро. В старинном доме купца Мелькина — самая большая коллекция национальных предметов. Такую больше не найти нигде.

Приедете сюда летом — попадете на вепсский праздник «Древо жизни». В этом году он пройдет 27 августа. Обязательно повяжите ленточку на сосну и загадайте желание.

До конца года в Прионежском районе отремонтируем 11 подстанций, заменим опоры, провод и изоляторы на шести ЛЭП. Повысим надежность электроснабжения жителей района.