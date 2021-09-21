«Россети Северо-Запад» повысят надежность электроснабжения в Лахденпохском районе Карелии

Энергетики планируют в октябре завершить все работы по улучшению электроснабжения трех поселков в Приладожье.

Скала-крепость Линнавуори в поселке Хийтола известна с XII века. Эти земли населяли древние племена викингов, шведов, финнов и карел. Здесь еще встречаются остатки разрушенных крепостных валов. А с высоты Линнавуори открывается впечатляющая панорама с видом на озеро Райватталанлампи и сам поселок.

Для 700 жителей Хийтола, Куянсуо и Хауккаваара энергетики Карельского филиала «Россети Северо-Запад» заменили 12 опор и монтируют новый провод, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Полностью ремонтные работы завершат в октябре этого года.