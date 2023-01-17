«Россети Северо-Запад» завершили ремонт линии электропередачи в Олонецком районе

Зачем энергетику шпильки? Такие «шпильки» незаменимы на линии электропередачи — ими крепят провод к изоляторам на опорах.

Специалисты сетевой компании использовали их для ремонта ЛЭП в Олонецком районе Карелии. Установили более ста опор, смонтировали 16 километров провода, устойчивого к непогоде.

Электроснабжение поселков Верхнеолонецкий, Интерпоселок и деревень Черная Речка, Лумбозеро, Коткозеро стало надежнее.

На видео электромонтер Карельского филиала Иван Мелоев.