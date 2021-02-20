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"Россия будущего, опрокинутая в прошлое": Музтеатр Карелии представит премьеру "Царской невесты"

Новости. Культура
12:29, 21 Февраля 2021
фото: Музыкальный театр Карелии
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Премьера нового спектакля "Царская невеста" состоится в эти выходные в Музыкальном театре.

21 и 22 февраля Музыкальный театр покажет новый спектакль "Царская невеста". К премьере постановки коллектив готовился в течение года, сообщают в театре.

Автор постановки - российский режиссер Георгий Исаакян. Он предупредил публику, что не будет ставить оперу с героями "в боярских шубах", потому что "Царская невеста" Римского-Корсакова "больше говорит о нас, чем об истории".

"По-прежнему мужчины и женщины борются друг за друга, за обладание друг другом, — отмечает режиссер. — И некоторые считают, что для этого все средства хороши, и совершенно не отдают себе отчета в том, что в конце этой дороги, к сожалению, ждет катастрофа".

Из 16 века, времени правления Ивана Грозного, действие перенесено, по словам режиссера, в "некое условное будущее, в котором ты узнаешь и черты настоящего, и черты прошлого, потому что на самом деле время нелинейно". 

Как сообщают в театре, декорации "Царской невесты" впечатляют  масштабами, а образы героев отсылают к неопределенному будущему, в котором угадываются и черты прошлого. И это - тоже одна из задумок режиссера. "Россия будущего, опрокинутая в прошлое," - так определяет он образ своего спектакля, время действия которого каждый может истолковать по-своему. В постановке коллизии любовного соперничества в условиях столкновения неограниченной власти с чувствами конкретных людей становятся кровавой драмой.

Музыка в "Царской невесте" – шедевр композиторского мастерства Римского-Корсакова. К выходу на сцену готовится вся оперная труппа Музыкального театра. Основные партии на первом премьерном показе исполнят Эльвина Муллина (Марфа), Маргарита Чемдуж (Любаша), Вадим Мокин (Григорий Грязной), Чингиз Кадыров (Иван Лыков).

Ранее сообщалось, что Нацтеатр Карелии виртуально погрузит зрителей в атмосферу эпоса "Калевала"

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