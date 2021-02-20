"Россия будущего, опрокинутая в прошлое": Музтеатр Карелии представит премьеру "Царской невесты"

Премьера нового спектакля "Царская невеста" состоится в эти выходные в Музыкальном театре.

21 и 22 февраля Музыкальный театр покажет новый спектакль "Царская невеста". К премьере постановки коллектив готовился в течение года, сообщают в театре.

Автор постановки - российский режиссер Георгий Исаакян. Он предупредил публику, что не будет ставить оперу с героями "в боярских шубах", потому что "Царская невеста" Римского-Корсакова "больше говорит о нас, чем об истории".

"По-прежнему мужчины и женщины борются друг за друга, за обладание друг другом, — отмечает режиссер. — И некоторые считают, что для этого все средства хороши, и совершенно не отдают себе отчета в том, что в конце этой дороги, к сожалению, ждет катастрофа".

Из 16 века, времени правления Ивана Грозного, действие перенесено, по словам режиссера, в "некое условное будущее, в котором ты узнаешь и черты настоящего, и черты прошлого, потому что на самом деле время нелинейно".

Как сообщают в театре, декорации "Царской невесты" впечатляют масштабами, а образы героев отсылают к неопределенному будущему, в котором угадываются и черты прошлого. И это - тоже одна из задумок режиссера. "Россия будущего, опрокинутая в прошлое," - так определяет он образ своего спектакля, время действия которого каждый может истолковать по-своему. В постановке коллизии любовного соперничества в условиях столкновения неограниченной власти с чувствами конкретных людей становятся кровавой драмой.

Музыка в "Царской невесте" – шедевр композиторского мастерства Римского-Корсакова. К выходу на сцену готовится вся оперная труппа Музыкального театра. Основные партии на первом премьерном показе исполнят Эльвина Муллина (Марфа), Маргарита Чемдуж (Любаша), Вадим Мокин (Григорий Грязной), Чингиз Кадыров (Иван Лыков).

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