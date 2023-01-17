Россия даст военно-технический ответ на своей границе, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО

Россия будет принимать военно-технические меры на своей стороне границы, если вступление Швеции и Финляндии в НАТО состоится.

Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, пишет ТАСС.

«Мы должны делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции [к НАТО], и если оно состоится, то будем соответствующие военно-технические меры принимать на нашей стороне границы», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Так, 18 мая прошлого года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня 2022 года перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал поручение министра обороны России Сергея Шойгу о создании в Карелии армейского корпуса.