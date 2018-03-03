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Новости. Общество
14:41, 03 Марта 2018

Россия и Китай подписали соглашение по исследованию Луны и дальнего космоса

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"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) намерены сотрудничать в области исследования Луны и дальнего космоса/

Соответствующее соглашение стороны подписали на международном форуме по освоению космоса, который проходит в Токио, сообщает РИА Новости.

Документ предполагает взаимодействие в российском проекте по запуску орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" в 2022 году и китайской миссии посадки в область южного полюса Луны, запланированной на 2023 год.

Подписи под документом поставили генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров и заместитель главы КНКА У Яньхуа.

Кроме того, они договорились создать совместный центр данных по лунным проектам и дальнему космосу, к которому при необходимости будут привлекать научные и промышленные компании из обеих стран.

Это не первая российско-китайская договоренность по космосу. В декабре прошлого года вступило в силу соглашение о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством по исследованию космоса и созданию средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

Кроме того, в ноябре "Роскосмос" и КНКА подписали программу сотрудничества в космической области на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии; спутники и их применение; элементная база и материалы; сотрудничество по данным дистанционного зондирования Земли; мониторинг космического мусора и практическое исследование соответствующих вопросов.

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