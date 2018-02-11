11:05, 11 Февраля 2018
Россия идёт на втором месте в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде
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В Пхёнчхане началась борьба за медали в командных соревнованиях среди пяти лидеров: Канады, России, США, Японии и Италии.
Вслед за выступлениями танцоров Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, а также победы Евгении Медведевой с мировым рекордом были представлены первые произвольные программы, сообщает "Лайф".
Канадская пара Эрик Рэдфорд и Меган Дюамель получила 148,51 балла и стала лидером в этом прокате. Второе место у итальянцев Валентины Маркеи и Готарека Ондржея (138,44).
Россию в короткой программе представляли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые принесли команде максимальные 10 очков. На этот раз были заявлены Наталья Забияко и Александр Энберт. Они заняли третье место (133,28) и принесли нам важные восемь очков.
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