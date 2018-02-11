Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
11:05, 11 Февраля 2018

Россия идёт на втором месте в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде

По теме

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел массовый лыжный забег
11.02.18 13:02
Школу высшего спортивного мастерства слили со "Спартаком" и ФОКом на Ключевой
07.02.18 07:20
Трассу "Фонтаны" закроют на время проведения лыжного марафона
05.02.18 16:00
Все новости
Загрузка...

В Пхёнчхане началась борьба за медали в командных соревнованиях среди пяти лидеров: Канады, России, США, Японии и Италии.

Вслед за выступлениями танцоров Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, а также победы Евгении Медведевой с мировым рекордом были представлены первые произвольные программы, сообщает "Лайф".

Канадская пара Эрик Рэдфорд и Меган Дюамель получила 148,51 балла и стала лидером в этом прокате. Второе место у итальянцев Валентины Маркеи и Готарека Ондржея (138,44).

Россию в короткой программе представляли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые принесли команде максимальные 10 очков. На этот раз были заявлены Наталья Забияко и Александр Энберт. Они заняли третье место (133,28) и принесли нам важные восемь очков.

По теме

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел массовый лыжный забег
11.02.18 13:02
Школу высшего спортивного мастерства слили со "Спартаком" и ФОКом на Ключевой
07.02.18 07:20
Трассу "Фонтаны" закроют на время проведения лыжного марафона
05.02.18 16:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лёня
2018-02-11 16:08:46
На биатлоне сегодня наши мужики в полной .....,зато бывший наш ,изгнанный из сборной, Тимофей Лапшин(Корея) выступил неплохо,в элите оказался....
Илья
2018-02-11 15:20:11
Вторыми будут точно,состав ровный и сильный и ,если бы не мандражист Коляда(мужское катание),то были бы первыми....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад

Аналитика

09.02.2018 14:37
Политкухня
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
На заседании Общественного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия был распространён занятный документ.
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 12
06.02.2018 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 4
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 6
05.02.2018 10:30
Вся аналитика

Чтиво

09.02.2018 13:12
Личное мнение
Это очень грустно, господа 3
Душевные слова карельских чиновников не выдерживают проверки на искренность.
Захарушка 9
07.02.2018 14:48
Rio: любовь с первого взгляда 1
05.02.2018 09:01
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
архив чтиво

Медиа

Лыжня России -2018 в Петрозаводске
Сегодня 12:54
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»