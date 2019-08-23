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Новости. Экономика
16:43, 23 Августа 2019
фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов

Россия перейдет на 4-дневную рабочую неделю, уверен Медведев

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Переход на 4-дневную рабочую неделю в России произойдет так же, как когда-то перестала действовать норма о 6-дневной неделе.

Об этом  заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

"Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе", — заявил Медведев, чьи слова цитируют РИА "Новости".

Подробности - на сайте издания "Вести Карели".

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Комментарии

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тетка
2019-08-23 17:48:38
Устали господа 5 дней в неделю ничего не делать.
paramparam
2019-08-23 17:35:40
Тем временем ГАЗ переводит сотрудников на сокращённую рабочую неделю из-за санкций и падения рынка. Не из-за какого-то там кризиса общего временного, а просто вот теперь так, привыкайте, это вам благо - будете саморазвиваться лишний день в неделю дешевле на 20%.
Вася
2019-08-23 17:18:44
Добрый очень Медведев.
кир
2019-08-23 17:33:03
Вася, бойся данайцев, дары приносящих.(с) Что-то уже задумано. :)
кир
2019-08-23 16:49:54
Зачем? Чтобы всю водку выпить от безделья?
Гость
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