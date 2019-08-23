Россия перейдет на 4-дневную рабочую неделю, уверен Медведев

Переход на 4-дневную рабочую неделю в России произойдет так же, как когда-то перестала действовать норма о 6-дневной неделе.

Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

"Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе", — заявил Медведев, чьи слова цитируют РИА "Новости".

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