Россия перейдет на 4-дневную рабочую неделю, уверен Медведев

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Переход на 4-дневную рабочую неделю в России произойдет так же, как когда-то перестала действовать норма о 6-дневной неделе.
Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.
"Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе", — заявил Медведев, чьи слова цитируют РИА "Новости".
Подробности - на сайте издания "Вести Карели".
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