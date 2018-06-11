Россия, по оценкам аналитиков, не выйдет из группового этапа ЧМ-2018

Аналитики Goldman Sachs прочат Бразилии победу в чемпионате мира по футболу.

Аналитики Goldman Sachs подсчитали, вероятность того, что бразильская команда выиграет турнир, оценивается инвестбанком в 18,5%. Для расчетов использованы 200 статистических моделей, отсортированы данные по всем игрокам и последние результаты командных матчей, а также проведены 1 млн симуляций турнира, сообщает "Интерфакс".

Шансы Франции на первое место - 11,3%, что несколько выше потенциала Германии (10,7%), говорится в обзоре Goldman Sachs.

Всего вероятность победы показана для 10 сборных, причем российской в этом списке нет: по оценкам аналитиков Goldman, Россия не выйдет из группового этапа.

В 2014 году Goldman Sachs также прогнозировал победу Бразилии в мундиале с результатом финального матча с Аргентиной 3:1. Однако тогда Бразилия не вышла из полуфиналов, а чемпионом мира стала Германия.

В прогнозах других инвестбанков на ЧМ-2018, включая Danske Bank, Commerzbank и UBS, Бразилия и Германия - основные фавориты.