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Новости. Общество
22:00, 25 Января 2019
фото: РИА Новости / Макс Альперт

Россия поможет Кубе модернизировать ж/д за 2 млрд евро и восстановит авиапарк

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Россия поможет Кубе в восстановлении авиационного парка страны, построит сервисный центр и модернизирует ж/д.

Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам по итогам встречи в Москве со своим кубинским коллегой Рикардо Кабрисасом.

"Мы очень хорошо продвинулись по реализации выгодного обеим сторонам проекта по модернизации железнодорожной сети Кубы. Стоимость этого проекта почти 2 миллиарда евро. 7 лет. Он будет иметь ключевое значение для экономики Кубы", – сказал Борисов.

"Мы нашли реальный выход по восстановлению летного парка кубинской авиакомпании. Проведен аудит состояния летной годности, самолетов Ил-96, Ту-204 и Ан-158, определены необходимые объемы, запчасти, сроки проведения ремонта. Подготовлены соглашения, договора, контракты. Все перешло в практическую плоскость. И я думаю, что в течение 2019 года летный парк будет восстановлен", – сказал вице-премьер после двусторонней межправительственной комиссии.

Кроме того, принято решение об открытии на Кубе сервисного центра для ремонта кубинской авиации, пишет "РИА Новости".

"Мы договорились, чтобы не допускать такую ситуацию впредь, вести работу по созданию полноценного сервисного центра на Кубе, который будет заниматься эксплуатацией летного парка", – отметил Борисов.

 
 
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Комментарии

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Leopol'd
2019-01-25 22:56:07
А восстановление региональных авиарейсов в Карелии (прим.) отошло до лучших времен. Когда нефть по 500$ станет.
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