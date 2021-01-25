Россия снимает ограничения на въезд в страну для граждан Финляндии

Въехать в Россию финны смогут только через воздушные пункты пропуска.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в страну для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Напомним, эти ограничения были введены весной прошлого года из-за угрозы распространения коронавируса.

Правда, как отметили в федеральном правительстве, граждане указанных четырех стран и те, кто имеет вид на жительство на их территориях, смогут въехать в страну через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут вылететь в любое из четырех государств.