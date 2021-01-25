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Россия снимает ограничения на въезд в страну для граждан Финляндии

Новости. Политика
09:48, 26 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Въехать в Россию финны смогут только через воздушные пункты пропуска.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в страну для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Напомним, эти ограничения были введены весной прошлого года из-за угрозы распространения коронавируса.

Правда, как отметили в федеральном правительстве, граждане указанных четырех стран и те, кто имеет вид на жительство на их территориях, смогут въехать в страну через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут вылететь в любое из четырех государств.

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Комментарии

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David
2021-01-26 11:56:02
Где новая-кирка? Верните троллю работу, он ничего больше делать не умеет!
nae
2021-01-26 12:07:51
David, ой, ну не надо. Надо же хотя б иногда отдыхать от поточного бреда.
David
2021-01-26 10:46:58
Ща кирка пукан будет рвать.
nae
2021-01-26 11:04:22
David, он ещё с котом не посоветовался.
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