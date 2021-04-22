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Россия восстанавливает воздушное сообщение с Египтом

Новости. Политика
19:10, 23 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Президенты двух стран договорились по телефону о возобновлении полетов.

Россия восстанавливает воздушное сообщение с Египтом. Как говорится на официальном сайте российского президента, договоренность об этом была достигнута во время телефонного разговора Владимира Путина с его египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси.

В Кремле отметили, что восстановление воздушного сообщения с Египтом стало возможным после завершения «совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах». Напомним, Россия прекратила полеты в Египет в ноябре 2015 года после взрыва над Синайским полуостровом российского авиалайнера. Причиной взрыва стал террористический акт.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-04-23 20:34:09
Теперь Египет друг , а Турция нет . Надолго ли ? Может сразу с Сев. Кореей воссоедениться ??? :)
Гость
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