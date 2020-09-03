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Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами, где можно отдохнуть

Новости. Общество
21:05, 03 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Россия возобновляет перелеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

Об этом сообщили в кабинете министров, пишет издание "РИА Новости".
 
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими странами: Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; республика Мальдивы (аэропорт Велана), два рейса в неделю", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более одного процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более единицы), а также на основе принципов взаимности.
 
Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех перелетов в неделю: два рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва – Женева – Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих. До этого они выполнялись раз в неделю.

Ранее свои границы для россиян открыли также Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.
 
При этом у каждой страны свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин.

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