Россия выходит из Договора по открытому небу

Российские власти объяснили этот шаг выходом из договора Соединенных Штатов Америки.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы проект закона о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу. Фактически речь идет о выходе России из этого договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Как отмечается на сайте Госдумы, ранее процесс выхода из договора запустили Соединенные Штаты Америки. «Российская сторона указывала, что после выхода США участниками Договора об открытом небе остаются страны, входящие в НАТО, что позволяет Вашингтону получать информацию от них. В то же время России будет запрещено осуществлять инспекции над территорией США», – пояснили в Государственной Думе.