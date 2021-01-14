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Россия выходит из Договора по открытому небу

Новости. Политика
22:00, 15 Января 2021
фото: © GLOBAL LOOK PRESS
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В МИД РФ этот шаг объяснили действиями США.

Министерство иностранных дел России объявило 15 января о начале выхода страны из международного договора, который разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов над территорией государств-участников соглашения. Этот документ, подписанный в 1992 году более чем 20 странами в Хельсинки, известен как Договор по открытому небу.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве РФ, причиной такого шага стал выход из договора Соединенных штатов Америки в конце ноября прошлого года.

"Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности. Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", - заявили в МИД РФ.

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