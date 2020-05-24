Россия занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом

На 25 мая в России зарегистрировано 353427 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8946, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

За последние сутки от вируса скончались 92 человека. Всего умерли 3633 зараженных.

Выздоровели – 118 798 человек (+5499 за сутки).

Издание "РИА Новости" со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса (США) пишет, что вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся – Соединенные Штаты, на второй строчке расположилась Бразилия, Россия перешла на третью.