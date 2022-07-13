«Россия–матушка, сердце тебе дарю…»

В День памяти и скорби в Петрозаводском техникуме городского хозяйства состоялся традиционный Благотворительный концерт.

В стенах Петрозаводского техникума городского хозяйства прозвучали музыкальные, поэтические произведения, посвященные нашей Родине. Присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне Минутой молчания.

Единодушны были зрители в этот день: много хороших отзывов и слов благодарности прозвучало в адрес участников и организаторов концертной программы. Ветеран педагогического труда Наталья Николаевна Кирьянова поделилась с нами впечатлениями и своей историей: «Одно из выступлений студентов вызвало воспоминание о том, что мой отец был призван в Красную армию 20 июня 1941 года, ему было всего восемнадцать лет. После концерта я решила зайти на сайт и найти хоть какую-то информацию о моем папе. И я нашла наградной лист о представлении гвардии сержанта Захарова Н.П. к Ордену «Красная звезда». Теперь я знаю о боевых заслугах моего отца, который никогда не рассказывал нам о войне».

Вырученные средства были переданы на гуманитарную помощь в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Следует напомнить, что в 2022 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к различным информационным системам и высокоскоростным подключением к сети Интернет.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Документы о приеме на обучение можно подавать разными способами: лично, через электронную форму на сайте техникума или через портал Госуслуг (при подаче документов через портал госуслуги необходимо связаться с приемной комиссией по телефону +79114186929 и уточнить, что заявление поступило).