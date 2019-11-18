Россиян будут мирить до суда

В соответствии с новыми правилами примирительных процедур в судах появятся специальные посредники и комнаты для переговоров.

Как отмечают эксперты, это позволит решать споры быстрее и дешевле. Кто теперь поможет в урегулировании конфликта и почему суды вынуждены мирить потерпевших с обвиняемыми по уголовным делам, пишет издание "РИА Новости".

Пленум Верховного суда России в конце октября утвердил регламент судебного примирения. Это абсолютно новая процедура, хотя и раньше можно было договориться с ответчиком "по-хорошему". Этим правом обычно пользовались те, кто уже обратился в суд, но готов пойти на попятную.



Кроме того, прежняя система была непопулярной: если конфликт дошел до суда, стороны предпочитали "биться до конца".



Новый регламент призван изменить ситуацию. В первую очередь законодатели надеются избавить суды от мелких дел. Примирителей будут выбирать из судей в отставке.



Процедура примирения исключительно добровольная –попросить о помощи примирителя разрешается на любом этапе: от первой инстанции до третьего пересмотра дела в кассации. Причем стороны по-прежнему смогут при желании договориться без посредника.

Новые правила не действуют в уголовном суде.