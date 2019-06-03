Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Минстрой предложил освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.

Поводом для такого предложения послужили злоупотребления граждан, которые полностью перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым платежи за тепло на плечи своих соседей. И за их счет обогревают через стены, пол и потолок. Конфликтов с соседями, которые отключают отопление, действительно много, подтверждает исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.

Полностью перекрывают отопление владельцы инвестиционных квартир и люди, которые уезжают из своих городов на заработки. Также не пользуются отоплением те, кто установил в квартире альтернативные – автономные источники отопления, пишет "Российская газета".

В минстрое отмечают, что вызывает сомнения и сам принцип подсчета тепла, которое уходит на обогрев квартир. Это и приводит к спорам с соседями.

"Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно", – отмечается в письме министерства.

Тепловая энергия распространяется по конструкциям дома и вентиляции. И если один жилец снижает температуру в помещении на градус от нормативного значения (+18 градусов), то другой вынужден тратить на 20 процентов больше тепла, чтобы обогреть свою квартиру. При снижении температуры на 3 градуса расходы соседа могут увеличиться на 60 процентов.

В минстрое считают, что приборы учета стоят слишком дорого, а экономические стимулы для их установки низкие.



Эксперты отмечают, что проблема действительно есть. Однако из-за нее не стоит полностью отказываться от счетчиков. Есть решения, которые сделают полное отключение тепла в квартире для его собственника невыгодным.