Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны

В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети.

Об этом сообщила председатель комиссии совфеда по развитию информационного общества.

Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время, кроме того, он уже поддержан профильными министерствами и ведомствами. Операторам будет предложено подключать к сети только владельцев аппаратов с разрешенным IMEI.

При этом похищенным или утраченным телефонам, а также одинаковым номерам или не прошедшим регистрацию начнут приостанавливать доступ к сети связи. Порядок действий для оспаривания подобных решений будет установлен утвержденными правительством правилами связи.

Регистрация IMEI в базе данных будет обязательна и ее стоимость для физического лица не превысит 100 рублей. Подобная практика существует уже в 32 странах мира, отмечается в пояснительной записке.

Регистрация телефонов по IMEI может быть введена с 2023 года, пишут "Известия".