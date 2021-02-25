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Россиян предупредили о новых правилах для машин во дворах

Новости. Общество
21:05, 26 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В первый месяц весны в России вступят в силу сразу несколько законов, в их числе будет ряд изменений для автомобилистов.

В частности, уже с 1 марта на российских дорогах появится новый дорожный знак. Он будет предупреждать водителей о работе фото- и видеокамер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом информирует агентство экономической информации "Прайм".

Норматив предусматривает, что за чертой города знак будут устанавливать за 150-300 метров до начала зоны контроля. В населенном пункте — на въезде в него.

ГИБДД рассчитывает, что этот знак заменит действующий указатель с камерой на белом либо желтом фоне. Планируется, что полностью замена старых знаков на новые произойдет в сентябре 2021 года.

Появится и новый запрет: во дворах многоэтажек запретят сливать бензин и мыть автомобили.

С 1 марта, согласно новым санитарно-эпидемиологическим правилам, на придомовой территории будет нельзя: мыть автомобили, сливать топливо, регулировать звуковые сигналы и тормоза у машин.

Над паркингами многоквартирных домов будет запрещено использовать помещения для работы с детьми и размещения медицинских организаций.

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Комментарии

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