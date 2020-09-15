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Россиян предупредили о резком росте цен на сигареты

Новости. Общество
21:30, 16 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Рост бюджетных расходов из-за пандемии Минфин предложил компенсировать в 2021 году резким — сразу на 20% — повышением акциза на сигареты, пишет РБК.

Министерство финансов РФ подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Документ Минфина был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства.

В министерстве пояснили, что внеплановое повышение акцизов может обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста расходов бюджета из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии. При этом в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, учитывая уровень прогнозируемой инфляции.

Директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев, пояснил РБК , что акциз — основной фактор в цене сигарет.По его словам, предложенное повышение в следующем году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей — до 140 рублей. Такое увеличение ставок акциза повлечет за собой рост розничных цен в среднем минимум 20 руб. за пачку, подтверждает Олег Барвин, руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco.

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