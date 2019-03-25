Россиян предупредили о возможных перебоях с поставками детского питания

В России могут возникнуть перебои с поставками детского и лечебного питания из-за новых мер ветеринарного контроля, которые вступают в силу с 11 апреля.

По словам вице-президента по корпоративным отношениям Danone в России и СНГ Марины Балабановой, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю. Теперь на такие товары должны оформляться ветеринарные сертификаты и разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран, пишут "Известия".

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) пояснили журналистам, что оформление разрешений на ввоз такой продукции может занять более года, что приведет к срыву поставок, дефициту и негативно скажется на конечном потребителе.

В Nestle считают это излишней и неоправданной мерой. Также в компании отметили, что поставщики и импортеры лечебного и диетического питания пока не готовы к новым требованиям.

Необходимость внесения изменений в Минсельхозе объяснили необходимостью бороться с фальсифицированной продукцией.