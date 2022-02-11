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Россиян предупредили об активизации «коронавирусных» мошенников

Новости. Общество
22:00, 11 Февраля 2022
фото: © shutterstock.com/Syda Productions

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Распространение «омикрона» может привести к активизации мошенников, считает IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.

На фоне всплеска в России заболеваемости COVID-19, вызванного омикрон-штаммом, мошенники будут активно использовать тему коронавируса в качестве «наживки» для обмана граждан, предупредил в интервью радио Sputnik IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.

«Мошенники очень пластичны, изобретательны, поэтому всегда используют самые разнообразные способы, чтобы выудить из нас различную приватную информацию. Что они используют в качестве наживки, зависит от ситуации. При этом часто они акцентируются на новостной повестке. Сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому мошенники обязательно будут активно это использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее», — полагает Александр Маляревский.

«Коронавирусные» мошенники могут по-разному использовать тему пандемии, но, скорее всего, их потенциальные жертвы столкнутся с фишинговыми рассылками, продолжил эксперт.

«Человек получает письмо, которое может выглядеть, например, как (сообщение, — ред.) от государственной структуры или от медицинского центра, как рассылка благотворительной организации и даже как присланное кем-то из знакомых. В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность», — отметил Александр Маляревский.

Эксперт объяснил, как защититься от подобного мошенничества.

«Универсальная рекомендация — быть начеку, настораживаться при любых несостыковках в том, что вам говорят предполагаемые мошенники, выполнять перекрестные проверки. Если они ссылаются, например, на номер постановления, проверить номер этого постановления в интернете. В любом случае никому не называть своих платежных данных, потому что, имея в руках номер карточки или код с обратной стороны карты, мошенники могут сделать достаточно много», — заключил Александр Маляревский.

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