Россиян предупредили об опасности прослушивания громкой музыки в наушниках

Из-за длительного прослушивания громкой музыки в наушниках могут возникнуть проблемы со слухом, отметили в Роскачестве.

"Стереофонические наушники прочно вошли в нашу жизнь. Вариаций этого популярного товара на рынке масса, ведь наушники требуются практически каждому обладателю смартфона или плеера. И все же помните: если вы каждый день по нескольку часов будете слушать в наушниках громкую (более 80 децибел) музыку, есть риск попасть "в страну глухих", – сказал замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Опасность для слуха представляют звуки силой от 90 и более децибел, которые уже по-настоящему опасны, а уровень шума в наушниках на максимальной громкости составляет примерно 110–130 децибел, пишут "Известия".



Поэтому эксперты советуют слушать музыку в наушниках не более двух часов подряд или не более двух-трех часов в день, большее время прослушивания создаст огромную нагрузку для слуха.

Еще одним возможным недостатком некоторых моделей наушников является несоответствие качества звука системе шумоподавления. Другими недочетами являются ограниченное время автономной работы, дешевый материал и неудобное крепление на голове. В ведомстве подчеркнули, что высокая цена не всегда свидетельствует о хорошем качестве устройства.