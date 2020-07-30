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30.07.2020 12:01

Россиян предупредили об опасности прослушивания громкой музыки в наушниках

Новости. Общество
21:30, 30 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Из-за длительного прослушивания громкой музыки в наушниках могут возникнуть проблемы со слухом, отметили в Роскачестве.

"Стереофонические наушники прочно вошли в нашу жизнь. Вариаций этого популярного товара на рынке масса, ведь наушники требуются практически каждому обладателю смартфона или плеера. И все же помните: если вы каждый день по нескольку часов будете слушать в наушниках громкую (более 80 децибел) музыку, есть риск попасть "в страну глухих", – сказал замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Опасность для слуха представляют звуки силой от 90 и более децибел, которые уже по-настоящему опасны, а уровень шума в наушниках на максимальной громкости составляет примерно 110–130 децибел, пишут "Известия".

Поэтому эксперты советуют слушать музыку в наушниках не более двух часов подряд или не более двух-трех часов в день, большее время прослушивания создаст огромную нагрузку для слуха.

Еще одним возможным недостатком некоторых моделей наушников является несоответствие качества звука системе шумоподавления. Другими недочетами являются ограниченное время автономной работы, дешевый материал и неудобное крепление на голове. В ведомстве подчеркнули, что высокая цена не всегда свидетельствует о хорошем качестве устройства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-07-31 01:15:02
Похоже роскачество наняло на работу британских ученых. Открытия очень похожи!
Правда лет десять все "умные" приборы и плееры предупреждают об опасности громкого прослушивания, просто при превышении определенного уровня. И вдруг озарило чиновников...
кир
2020-07-30 23:10:05
Город - призрак. Все в наушниках . Мамки в мобилы смотрят и коляску везут с самым дорогим существом на свете, своим ребенком. Мамки курят, а второй ребёнок тоже маленький, но бегает с ней тут же, но без присмотра уже. Тут же курят судорожно и много. Ребенок на бегу сталкивается с проходящим автомобилем. Это родина, сынок.
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