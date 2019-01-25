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Новости. Общество
21:05, 25 Января 2019
фото: Pixabay

Россиян решили обложить налогом на смартфоны

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В России планируют ввести платную регистрацию всех устройств, обладающих IMEI-кодами (международным &#8203;&#8203;идентификатором мобильного оборудования): от смартфонов до некоторых моделей водосчетчиков.

Соответствующий законопроект внесет в Госдуму зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова, передает РБК.

В случае его принятия, с 1 февраля 2020 года всех жителей страны обяжут в течение нескольких месяцев после покупки регистрировать самостоятельно приобретаемые за границей устройства через портал госуслуг и оплачивать пошлину в размере 100 рублей.

Если этого сделано не будет, мобильник заблокируют операторы сотовой связи, отмечает Лента.ру.

Авторы проекта закона отмечают, что российский бюджет потерял 16,6 миллиарда рублей от нелегального или неучтенного ввоза гаджетов, а процедура регистрации отсечет возможность использования контрафакта.

Помимо налоговой, цель документа — помочь ФСБ в поимке террористов. "Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями, делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации", — подчеркнула Бокова и добавила, что закон также должен решить проблему краж мобильников.

Ввезенные в страну до вступления закона в силу устройства разрешат использовать в течение нескольких лет без регистрации. Не будут распространяться положения документа и на иностранцев, пользующихся сим-картами зарубежных операторов связи.

Храниться данные об IMEI-кодах россиян будут в подведомственном Россвязи НИИ.

Законодательная инициатива сенатора Боковой — это уже не первая попытка в той или иной форме вернуть процедуру регистрации мобильных телефонов, отмененную в 2000 году. По словам представителей российских операторов связи, для такого нововведения необходимо провести донастройку сети, однако сама концепция согласуется с общемировой практикой.

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