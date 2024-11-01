Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя с 5 по 8 ноября.

Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября — с 5 по 8 число, она будет короткой благодаря празднованию Дня народного единства, уточняют РИА Новости.

Понедельник 4 ноября стал выходным из-за праздника, а предшествующую субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем. Выходной с этой даты перенесли на 30 апреля этого года. Начало рабочей недели переместилось на вторник.