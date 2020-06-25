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Россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя

Новости. Общество
21:05, 25 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Следующая рабочая неделя будет короче в связи с голосованием по поправкам к Конституции 1 июля.

Ведомство указало, что среда, 1 июля, станет выходным с оплатой как нерабочий праздничный день, пишут "Известия".

"То есть работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается", – пояснили в Роструде.

Такой механизм оплаты связан с тем, что на 1 июля будут распространяться те же нормы Трудового кодекса, как на любые выходные праздничные дни.

При этом у граждан, которые будут работать в этот день, появится возможность взять другой день отдыха. В этом случае оплата труда 1 июля будет оплачиваться в обычном, одинарном размере.

Внести изменения в Конституцию страны президент России Владимир Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.

Первоначально голосование должно было состояться 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В настоящее время эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, в ЦИК пообещала провести голосование 1 июля максимально безопасно для здоровья граждан.

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