Россиянам дали совет по защите от солнца

Дерматолог Станислав Арканников назвал индекс SPF решающим при выборе солнцезащитного крема.

Летнее солнце может быть опасно для кожи и грозит возникновением различных заболеваний, в том числе онкологических. Чтобы этого избежать, необходимо пользоваться солнцезащитными кремами, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-дерматолог Станислав Арканников. Он дал совет по выбору защитного средства.

«Солнцезащитных составов избегать ни в коем случае нельзя, потому что такие кремы — это не маркетинг, а реально нужная вещь», — сказал Станислав Арканников.

«Мы используем солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от негативного воздействия солнечных лучей. Солнце дарит нам жизнь и забирает ее, если сказать фигурально. Все солнцезащитные составы обязаны эти солнечные лучи либо поглотить, либо отразить», — отметил он.

Чтобы выбрать состав, проще всего ориентироваться на индекс SPF, то есть степень защиты, объяснил специалист.

«Если мы находимся под открытым солнцем, например, на пляже, нам нужно выбирать SPF не ниже 30. Не надо думать, что чем дольше мы находимся на солнце, тем сильнее должна быть защита, ничего подобного. Фактор защиты должен иметь среднюю степень, чтобы не поглощать большое количество этих лучей, не нагреваться сильно, не передавать это тепло коже, не вызывать никакие онкологические заболевания. Если же мы ходим по городу и длительно находимся на воздухе, тогда применяются солнцезащитные составы SPF 50. Это две главные цифры — 30 и 50», — сказал Станислав Арканников.