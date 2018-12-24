Россиянам дали советы, как избежать в Новый год похмелья

Врачи дали рекомендации россиянам, как избежать похмелья первого января.

Первый и простой совет, который дала кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина, — не пить совсем, пишет РИА Новости.

"И некоторые семьи следуют этому совету, наливая в фужеры безалкогольные газированные и негазированные напитки, в том числе домашнего приготовления. Ведь залог отличного настроения и веселого праздника — это радость общения с близкими и родными людьми", — отметила она.

Однако, по ее мнению, бокал шампанского во время боя курантов поднимет почти каждый россиянин.

Так, Шастина предложила не начинать выпивать с самого утра, за три-четыре часа до застолья хорошо поесть, а во время — не ограничиваться закусками.

Кроме того, как отметила врач, не стоит смешивать алкогольные напитки.

"После первого бокала шампанского выберите себе напиток вечера. Но и здесь надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты — водка, виски, джин, виноградные — вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные", — рассказала Шастина и добавила, что в напиток можно добавить лед, чтобы в результате выпить больше жидкости и меньше алкоголя.

Она также развеяла народные мифы о том, что перед выпивкой нужно съесть жирную пищу или масло. По ее словам, это грозит изжогой, расстройством кишечника и тошнотой.

Шастина подчеркнула, что после праздника надо хорошо выспаться, а на следующий день — прогуляться на свежем воздухе с близкими и друзьями.

"Спланируйте каждый день прекрасных новогодних выходных, чтобы не жалеть потом о бесцельных бесконечных возлияниях, наносящих вред вашему здоровью", — подчеркнула она.