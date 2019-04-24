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Новости. Общество
20:40, 24 Апреля 2019
фото: © ТАСС/EPA/BORIS ROESSLER

Россиянам хотят запретить держать дома крокодилов, медоедов и пауков

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Рабочая группа при Минприроды готовит новую версию перечня животных, которых россиянам могут запретить держать у себя дома.

В список вошли питоны, крокодилы, тарантулы, лисы и каймановые черепахи. Соответствующий проект постановления имеется в распоряжении Агентства городских новостей "Москва".

"Перечень животных, запрещенных к содержанию: питоны, длина которых превышает 4 м; крокодилы; тарантулы; сервалы; каймановые черепахи с размером карапакса (панциря - прим. агентства) более 30 см; обыкновенные лисицы; трехкоготные мягкотелые черепахи", - говорится в документе.

Кроме того, под запрет могут попасть вараны, обыкновенные и рыжие волки, динго, гиеновые собаки, медоеды, росомахи, макаки, павианы, филины, электрические угри, мурены, китообразные и другие животные.

При этом, как и в изначальной версии, в документе остается запрет на крупных кошачьих (львов, тигров, гепардов, леопардов и так далее), а также скорпионов, экзотических пауков различных видов, ушастых тюленей, моржей, американских дикобразов и даже бегемотов со слонами.

Однако, как сообщили агентству в свою очередь в рабочей группе, этот перечень еще не утвержден и может быть скорректирован.

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