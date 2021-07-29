Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещать бары и клубы ночью

Общественная палата обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить лицам до 21 года посещать бары и ночные клубы в ночное время — с 23:00 до 08:00.

Эту информацию сообщил РИА Новости инициатор предложения, член ОП, лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Мы отправили письмо господину Мурашко и теперь ждем его реакции на наше предложение. Я считаю, что молодежь в возрасте 18, 19, 20 лет должна заниматься не вопросами уничтожения собственного здоровья и психики, а саморазвитием, личностным ростом, здоровым образом жизни. Вообще, это нормальная международная практика. В мире серьезно стоит вопрос о долголетии. Но даже без учета этого пункта мы должны заботиться о нашей молодежи», — подчеркнул Хамзаев.

По мнению члена ОП, молодому человеку просто нечего делать в ночном клубе в позднее время: там он не встретит ничего, кроме «наркотиков, разврата и проблем с собственным психологическим здоровьем».

«Это общемировая практика. Чем наши дети хуже? Почему мы не должны принципиальнее подходить к качественному воспитанию и правильному подходу к развитию? Поэтому я рассчитываю, что Мурашко нас поддержит», — заявил Хамзаев.

Он полагает, что их инициативе противостоит «сильнейшее лобби».

Несмотря на то, что ОП вышла к Мурашко с предложением запрета посещения баров в ночное время, от идеи повышения возраста продажи алкоголя до 21 года Хамзаев не отказывается.

«В данном случае, мы предложили такую меру. Идея запрета продажи алкоголя до 21 года не забыта», — подчеркнул член ОП.