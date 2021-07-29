Реклама
ЦИК Карелии получила паспорт коллективного иммунитета
Сегодня 14:02
Новый порядок аккредитации СМИ на выборах: самое важное
29.07.2021 17:18
Центральная избирательная комиссия утвердила порядок аккредитации СМИ на выборах
29.07.2021 11:07

Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещать бары и клубы ночью

Новости. Общество
20:30, 30 Июля 2021
фото: © pixabay.com / Life-Of-Pix

Новости партнеров

Общественная палата обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить лицам до 21 года посещать бары и ночные клубы в ночное время — с 23:00 до 08:00.

Эту информацию сообщил РИА Новости инициатор предложения, член ОП, лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Мы отправили письмо господину Мурашко и теперь ждем его реакции на наше предложение. Я считаю, что молодежь в возрасте 18, 19, 20 лет должна заниматься не вопросами уничтожения собственного здоровья и психики, а саморазвитием, личностным ростом, здоровым образом жизни. Вообще, это нормальная международная практика. В мире серьезно стоит вопрос о долголетии. Но даже без учета этого пункта мы должны заботиться о нашей молодежи», — подчеркнул Хамзаев.

По мнению члена ОП, молодому человеку просто нечего делать в ночном клубе в позднее время: там он не встретит ничего, кроме «наркотиков, разврата и проблем с собственным психологическим здоровьем».

«Это общемировая практика. Чем наши дети хуже? Почему мы не должны принципиальнее подходить к качественному воспитанию и правильному подходу к развитию? Поэтому я рассчитываю, что Мурашко нас поддержит», — заявил Хамзаев.

Он полагает, что их инициативе противостоит «сильнейшее лобби».

Несмотря на то, что ОП вышла к Мурашко с предложением запрета посещения баров в ночное время, от идеи повышения возраста продажи алкоголя до 21 года Хамзаев не отказывается.

«В данном случае, мы предложили такую меру. Идея запрета продажи алкоголя до 21 года не забыта», — подчеркнул член ОП.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-07-30 21:01:07
В америке до 21 года сопляки.
Неравнодушный
2021-07-30 20:53:52
И некуда им тогда будет скрыться от реальности. Свихнутся, наверно.
карел
2021-07-30 20:49:31
" Верное решение" пусть в армию идут , с оружием родину в 18 лет защищают . Идиоты .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии
26.07.2021, 11:19
В Петрозаводске водитель ночью жестоко избил девушку, попавшую ему под колеса (ВИДЕО)

Аналитика

28.07.2021 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 9
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 1
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»