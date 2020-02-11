Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

В феврале и марте россиян ждут длинные выходные из-за праздников.

Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Соответственно, следующая рабочая неделя продлится только 4 дня – с 25 по 28 февраля, пишет "Российская газета".

Еще три нерабочих дня ожидают россиян в марте. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня –с 10 по 13 марта.



Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

В Роструде также обращают внимание, что 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому они будут обычными – не сокращенными.