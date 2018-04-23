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Новости. Общество
15:08, 23 Апреля 2018

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

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На этой неделе большинству россиян придется работать шесть дней вместо пяти, напомнил Роструд.

"Рабочая неделя будет шестидневной — с понедельника по субботу. Это связано с тем, что выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля", — цитирует РИА Новости пресс-службу Роструда.

В субботу россиян ждет короткий день: рабочее время сократится на час.

В воскресенье, 29 апреля, начнутся выходные, которые продлятся до среды (включительно). Первого мая в России отмечается Праздник весны и труда.

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