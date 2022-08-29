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Россиянам назвали самые частые схемы автоподстав

Новости. Общество
00:10, 01 Сентября 2022
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

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Автоэксперт Александр Холодов рассказал, что объединяет классические схемы автоподстав.

Классические схемы автомошенничества объединяет одно — нестраховая выплата. Об этом рассказал «Известиям» заместитель председателя Российский партии автомобилистов (РОСПА), глава отделения «Свобода выбора» по Санкт-Петербургу, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

«Есть классические схемы автоподстав, их объединяет одно — это нестраховая выплата. Допустим, вы задели пешехода и на руке у него разбились дорогие часы, либо вы задели супероборудование на машине, например, антенны. Второй вариант сделать случай нестраховым — скрыться с места ДТП. Мошенники догоняют жертву и говорят, что вы поцарапали автомобиль и уехали с места аварии, поэтому страховая компания не сможет покрыть расходы», — пояснил эксперт.

По его словам, такие схемы используются достаточно редко, потому что с ними успешно борются правоохранители. В таких случаях жертва мошенничества может уверенно обращаться в правоохранительные органы, так как злоумышленники точно не будут ждать полицейских и сбегут раньше, указал Холодов.

«Сейчас на дорогах активно работают „санитары леса“, которые ловят невнимательных водителей на типичных нарушениях и записывают случаи на видеорегистраторы, чтобы потом получить страховую выплату. Чаще всего они используют автомобили с эксклюзивными деталями, которые стоят выше среднего или не подлежат ремонту, а требуют полной замены», — рассказал специалист.

Так, мошенники заезжают на круговое движение и катаются по крайнему правому ряду. Рано или поздно кто-то начинает перестраиваться со второго ряда, чтобы съехать с круга, и задевает крыло подставного автомобиля.

«Полиция еще не научилась работать с этими случаями, так как формально ДТП происходит, повреждение есть и записано на видеорегистратор. Кроме того, такие злоумышленники готовы идти в суд доказывать вину другого водителя, который немного отступил от правил и поэтому задел их машину», — добавил Холодов.

19 августа автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал о новой схеме автоподставы. По его словам, мошенники пользуются ситуацией, когда во время торможения стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание водителей. Как пояснил специалист, для создания аварийной ситуации на невысокой скорости достаточно торможения с использованием стояночного тормоза.

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