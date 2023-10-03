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Россиянам объяснили, как получить компенсацию за холодные батареи

Новости. Общество
20:30, 04 Октября 2023
фото: © Екатерина Сычкова / URA.RU

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Эксперт рассказал о начале отопительного сезона и объяснил, что делать, если он задерживается.

Во многих регионах России уже стартовал отопительный сезон. Что влияет на дату начала подачи тепла в жилые дома и почему процесс может растянуться на несколько дней, объясняет Aif.ru эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук.

Главный документ, которым руководствуются власти при начале отопительного сезона — это Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно ему, подавать потребителям тепло можно, когда среднесуточная температура держится ниже 8 градусов Цельсия не менее 5 дней подряд.

Но дата может быть смещена: муниципалитеты обязательно учитывают тенденцию к дальнейшему похолоданию, которая должна быть устойчивой. По этой причине даты начала отопительного сезона год от года могут меняться. Например, в 2022 году в Москве начали подавать тепло в дома в первой декаде сентября, а нынешняя осень побаловала столицу хорошей погодой. Поэтому старт назначен на 3 октября, а жилфонд начнут подключать с 8 октября.

Первым делом всегда подключают социальные учреждения — больницы, поликлиники, детсады и школы и так далее. А уже затем — жилой фонд.

Подать тепло сразу всем потребителям не получится. При подготовке к зиме система отопления проверяется, если нужно — ремонтируется, промывается и заполняется водой. Как только ответственные службы получили паспорт готовности к зиме и начался отопительный сезон, сантехник должен обойти каждый подведомственный ему жилой дом и стравить воздух, чтобы отопительная система заполнилась теплоносителем. Это уже не просто вода, а специальный состав, куда входят в том числе антикоррозийные добавки. Поэтому нужно набраться терпения и немного подождать. Если в течение нескольких дней батареи так и остались холодные, нужно обратиться в управляющую компанию: возможно, сантехник просто еще не дошел в ваш дом, либо же случилась аварийная ситуация.

Эксперт отметил, что государству, конечно, невыгодно «морозить» людей. Человек заболеет, уйдет на больничный, работодатель понесет экономические потери — поверьте, это серьезные цифры. Но если так произошло, что дома холодно, отопления нет, и вы вынуждены обогреваться другими путями, например, электрообогревателями, можно вызвать представителей управляющей компании, чтобы зафиксировать факт нарушения температурного режима. Нормальной для квартир считается температура воздуха не ниже 18 градусов Цельсия (для угловых — от 20 градусов Цельсия). Затем результаты замеров можно приложить к обращению в прокуратуру или Госжилинспекцию и настаивать на перерасчете оплаты за отопление.

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