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Россиянам объяснили правила проезда в Абхазию

Новости. Общество
22:30, 29 Июня 2021
фото: © Pixabay

Эксперты разъяснили россиянам правила въезда в Абхазию через Сочи.

В связи с ужесточением мер на Кубани в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили об увеличившихся вопросах от турагентов и туристов о распространении этих требований на въезд в Абхазию. О подробностях новых ограничений эксперты АТОР рассказали на своем сайте, о чем написала Лента.ру.

Так, специалисты утверждают, что трансфер тех, кто едет из Сочи на отдых в Абхазию, пройдет без проблем. Кроме того, уточняется, что возможные проверки туристов по прибытии могут осуществляться только при заселении в средства размещения Краснодарского края с 1 июля. При этом в Минкурортов региона пояснили, что проверок в аэропорту или на въездах в край не будет.

Также отмечается, что власти самой Абхазии не планируют ужесточать условия прохождения границы для российских туристов. «На данный момент у нас нет никаких ограничений, по нашим данным на территории Абхазии ПЦР-тесты либо иные справки не планируется вводить», — заявили в Министерстве туризма Абхазии.

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