Россиянам остается только следить за драмой, которая разворачивается на выборах президента Украины

Уже завтра утром 22 апреля мы узнаем, кто станет президентом Украины, пишет политолог в Карелии Олег Реут.

"Это действительно интересно. И меня по-настоящему увлекает происходящее на общенациональных выборах в соседней стране, - признается Реут. – В современной Украине никогда не был. И мне всё равно, кто победит – Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Мне абсолютно параллелен исход, но я внимательно слежу за кампанией. Подписался на телеграм-каналы штабов основных кандидатов. Сравниваю результаты социологических исследований. Внимательно читаю политическую публицистику и отчёты международных электоральных наблюдателей".

При всем, что происходит в Украине, карельский политолог обращает внимание на то, как российская телевизионная пропаганда подробно освещает выборы украинского президента на фоне почти полного отсутствия новостей о политике российской.

"И это при том, что отечественная политика бьёт через край. "По собственному желанию" пачками уходят губернаторы, президент через минуту уже назначает врио. Как в калейдоскопе, меняются министры, председатели региональных заксов и мэры, руководители партийных отделений. Выстраиваются новые коалиции. Перераспределяются ресурсы. Всё это, однако, полностью находится за пределами публичной политики", - написал Олег Реут.

Подробнее читайте здесь.