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Новости. Политика
16:12, 21 Апреля 2019
фото: © AP Photo/Efrem Lukatsky / © Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Россиянам остается только следить за драмой, которая разворачивается на выборах президента Украины

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Уже завтра утром 22 апреля мы узнаем, кто станет президентом Украины, пишет политолог в Карелии Олег Реут.

"Это действительно интересно. И меня по-настоящему увлекает происходящее на общенациональных выборах в соседней стране, - признается Реут. – В современной Украине никогда не был. И мне всё равно, кто победит – Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Мне абсолютно параллелен исход, но я внимательно слежу за кампанией. Подписался на телеграм-каналы штабов основных кандидатов. Сравниваю результаты социологических исследований. Внимательно читаю политическую публицистику и отчёты международных электоральных наблюдателей".

При всем, что происходит в Украине, карельский политолог обращает внимание на то, как российская телевизионная пропаганда подробно освещает выборы украинского президента на фоне почти полного отсутствия новостей о политике российской.

"И это при том, что отечественная политика бьёт через край. "По собственному желанию" пачками уходят губернаторы, президент через минуту уже назначает врио. Как в калейдоскопе, меняются министры, председатели региональных заксов и мэры, руководители партийных отделений. Выстраиваются новые коалиции. Перераспределяются ресурсы. Всё это, однако, полностью находится за пределами публичной политики", - написал Олег Реут.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Dima
2019-04-21 16:44:56
Наблюдать и завидовать. У нас больше никогда выборов не будет.
однозначно
2019-04-21 16:25:30
Весьма сложная ситуация для нашего либерастного пикетчика Андрюши Литвин / он уточнял, что евонная фамилия не склоняется/. Андрюха, выйди с пикетом против.
Гость
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