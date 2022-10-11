Россиянам рассказали, что делать в конце года с остатками отпуска

В Минтруде России напомнили, что делать с днями отпуска, не использованными в текущем году.

Об этом Министерство труда 30 ноября рассказало в своём Telegram-канале, пишет 47news.

Отпуск, уточняют там, можно переносить, но не всем.

Например, работодатель не может не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд.

Кроме того, беременные женщины и сотрудники младше 18 лет должны использовать его в полном объёме.

Можно ли получить деньги вместо отпуска?

Если отпуск превышает 28 дней, то в большинстве случаев разницу можно заменить денежной компенсацией по заявлению работника. Размер компенсации исчисляется так же, как и отпускные.

При этом нельзя заменить денежной компенсацией основной отпуск в 28 календарных дней и минимальный дополнительный за вредность — длительностью семь календарных дней. Но работник может получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.