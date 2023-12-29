Россиянам рассказали, что отдых в стране и за границей подорожает до 30% в 2024 году

Подорожание отдыха в 2024 году неизбежно, однако на туристическом рынке присутствуют и позитивные тенденции.

Чего ждать от цен, и какие направления будут наиболее привлекательны, рассказывает «Деловой Петербург».

В среднем по рынку рост цен на отдых составит, по данным Space Travel, от 5% до 30% в зависимости от направления. Помимо курса рубля, важным фактором останется доступность перевозки. Например, цены на Египет, куда рейсов не хватает, сейчас фактически вывели направление из бюджетного сегмента. С другой стороны, расширение авиасообщения в 2023 году позволило охладить перегретые цены по целому ряду направлений.

Многое в ценообразовании будет зависеть и от партнёров туроператоров. Напомним, летом 2023 года Турция вошла в топ дорогих направлений для отдыха россиян. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), десятидневный отпуск на двоих в стране мог обойтись в 183–185 тысяч рублей. В дальнейшем, по мнению экспертов, не стоит ожидать сильного повышения стоимости туров в страну, которая традиционно пользуется самой большой популярностью, пишет издание.

В сегменте внутреннего туризма среди наиболее популярных направлений отдыха называют Краснодарский край, Кавминводы и Крым. В пресс-службе национального туроператора «Алеан» рассказали о росте спроса на поездки по регионам: туристам интересно открывать новые места, изучать культуру и традиции многочисленных народов России, посещать исторические и природные достопримечательности. В частности, увеличивается популярность таких направлений как Дагестан, Северная Осетия, Чеченская республика, Алтай. Вырастет также число поездок в сопредельные республики — Абхазию (пляжный отдых по привлекательным ценам), Белоруссия (санаторные, экскурсионные, сити-туры). «Сейчас по тем объектам Краснодарского края и Абхазии, которые уже продают туры на лето, мы видим рост цен в пределах 10–15% относительно стоимости туров на лето-2023. В этом же диапазоне выросли цены на санаторные туры в Белоруссию и Кавминводы на 2024 год», — поделились в компании. Из экзотики на внутренних направлениях в тренде Дальний Восток (экскурсионные туры во Владивосток, на Сахалин, Курилы, Камчатку). Спрос на путешествия на юг зависит от транспортной доступности. В декабре после тестового рейса возобновил работу аэропорт в Краснодаре. Для туроператоров это событие оказалось радостным, поскольку дало возможность наладить турпоток в Крым и упростить дорогу до других курортных регионов. Однако не все участники рынка высказывают оптимистичный прогноз по этим направлениям.

«Ехать из Краснодара в Геленджик и Анапу неудобно, люди хотят прямого авиасообщения. Другой вариант — поезд, но по опыту прошлого года мы увидели, что была огромная проблема с местами», — напоминает Ксения Фролова из «1001 тур». По Абхазии, по её словам, в декабре активно раскупали туры на конец июля, поскольку путешественники понимали, что ближе к началу высокого сезона их может не остаться. Довольно широкий спектр путешествий по целому ряду популярных направлений. Например, в страны Ближнего Востока, в первую очередь ОАЭ, на прямых рейсах Emirates, flydubai и «России». Также достаточно много рейсов сейчас отправляется в Египет и Таиланд. Анонсированы и планы по запуску прямых рейсов Gulf Air в Бахрейн — это интересное и безвизовое направление в регионе Арабского (Персидского) залива. Небольшая доля туристов отправится в более экзотические страны, в списке которых лидируют Мальдивы. Заметно увеличение интереса к Сейшелам. Добраться в эти островные государства можно с удобной стыковкой в Дубае, куда рейсов как раз достаточно. «Лидером летнего сезона, вне сомнений, останется Турция. Зимой спрос сосредоточится на ОАЭ и Таиланде. Египет, скорее всего, будет на третьем месте, поскольку направление по-прежнему остаётся дефицитным по перевозке», — указывает генеральный директор Space Travel и вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян. Увеличится при этом турпоток на Кубу, которая нарастила перевозку, и где постепенно начинают принимать российские платёжные карты. В компаниях Fun& Sun и Anex среди популярных направлений также называют Шри-Ланку, ОАЭ, Таиланд, Турцию, Египет. В «Русском экспрессе» наблюдают большой интерес к Китаю. «Из Москвы уже поставлена полётная программа на остров Хайнань, ожидаем также из Петербурга. Связано это с тем, что отдых относительно недорогой, но подразумевает хорошую культурную программу и прямой перелёт», — говорят там. Среди экзотики, помимо Сейшел и Мальдив, эксперты ожидают постепенный рост турпотока на остров Маврикий, куда в конце декабря стартуют прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы. Артур Мурадян обращает внимание, что это направление безвизовое. К тому же на острове сформирована качественная отельная база и распространён формат «всё включено», что однозначно привлечёт российских туристов. Кроме того, по мнению эксперта, органически будет расти спрос на субсахарскую Африку. Это Кения, ЮАР и Танзания. Но массовым этот продукт в ближайшее время не станет в силу сложной логистики и высокой цены, отмечает «Деловой Петербург».