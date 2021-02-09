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Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире

Новости. Общество
19:40, 10 Февраля 2021
фото: CC0 / 3844328 / Wireless
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Эксперт назвал самые опасные места для установки роутера в квартире.

Сертифицированные роутеры для домашнего использования не должны иметь опасный для человека уровень электромагнитного излучения, однако определенное влияние они все-таки могут оказывать, считает руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев. Поэтому, по его словам, нужно внимательно выбирать место для их установки. Не рекомендуется, например, размещать это оборудование на своем рабочем месте. Об этом сообщает радио Sputnik.

"Чтобы избежать вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения роутера, надо соблюдать некоторые рекомендации. Не надо размещать роутер на рабочем столе. Иногда люди говорят, что им нужно хорошее соединение, поэтому ставят роутер на стол. Это сомнительное объяснение, поскольку соединение действительно немного лучше, но и излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека", – пояснил Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что второе запретное место для установки роутера в квартире – спальная комната.

"Также плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг. Нельзя доказать, что там будет обязательно превышение допустимого уровня, но, тем не менее, воздействие будет", – уверен руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства".

Наиболее подходящим и безопасным местом для установки роутера в такой ситуации становится часть коридора у входной двери.

"Есть правило, что роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении. Должно быть метра два-три расстояния до жилых помещений. Не во всех квартирах это возможно, но этого правила надо придерживаться, тогда будет безопасно", – заключил Антон Ястребцев.

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