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Россиянам рассказали, как избавиться от стресса из-за жары

Новости. Общество
20:30, 19 Июля 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Психолог рассказал, как улучшить свое состояние в период жары.

Самая комфортная для человека температура воздуха — 23-25 градусов. Когда столбик термометра поднимается над этой планкой, люди начинают испытывать повышенную физическую нагрузку, которая, в свою очередь, влияет на их отношение к окружающим. Жаркая погода повышает психоэмоциональное напряжение, объяснил в интервью радио Sputnik семейный психолог, специалист по оздоровлению Сергей Ланг.

«Как правило, когда жарко, людям не хватает воздуха, появляется ощущение жажды. Природой заложено, что, когда человек испытывает острую жажду, он начинает как бы бороться за свою жизнь, пытается добраться до комфортных условий. Внешние факторы начинают его раздражать: окружающие люди, пробки, очередь в магазине. Человек начинает „срываться“ на других и вести себя агрессивно», — сказал он.

Семейный психолог дал несколько советов, как справиться с психоэмоциональными последствиями жары.

«Самонастрой имеет большое значение: все кроется в нашем отношении к жаре. Нужно принять, что лето должно быть таким. Увеличьте количество прогулок по вечерам, когда присутствует прохлада. Не нужно день и ночь проводить под кондиционером — потом будет сложнее выйти на улицу, и это снова спровоцирует дискомфорт и агрессию. Если человек имеет возможность, лучше переждать жару за городом», — считает он.

По словам Сергея Ланга, стресс от жары можно также «заедать».

«Универсальное средство — мороженое. Оно прохладное, сладкое, не такое тяжелое. Если есть хлебобулочные изделия, те же бургеры, то ничем хорошим это не закончится. Поэтому помогут пара порций мороженого в день, фрукты, может быть, пара кусочков шоколада», — посоветовал он.

Сергей Ланг напомнил, что в жаркую погоду нужно есть меньше тяжелой пищи, всегда иметь с собой бутылку воды и регулярно пить. Можно использовать охлажденную термальную воду, добавил он.

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