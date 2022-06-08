Россиянам рассказали, как можно получить вторую пенсию

ПФР: россияне после 80 лет имеют право на выплату к страховой пенсии в двойном размере

Как сообщает Лента.ру, россияне, достигшие 80 лет, имеют право на получение второй пенсии. О такой возможности агентству «Прайм» рассказали в Отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области.

Как пояснили в ведомстве, для граждан, через месяц после достижения ими 80 лет, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, будет увеличен в два раза. Однако претендовать на повышение пенсии в двойном размере не могут инвалиды первой группы и люди, получающие социальные выплаты по случаю потери кормильца.

Кроме того, пенсионеры с 80 лет имеют право на оформление компенсации по уходу за собой. Права на компенсационную выплату не имеют только граждане, получающие пособие по безработице.

Заявление на выплату можно оформить на сайте ПФР, на портале Госуслуг и в клиентской службе ПФР.