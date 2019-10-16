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Новости. Общество
21:05, 16 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе

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В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали о правилах питаться на работе.

В первую очередь специалисты советуют не пропускать обеденный перерыв на работе. Если выделить время на него не получается, то лучше приносить еду с собой из дома, пишет RT.

Отмечается, что для человека оптимально есть пять-шесть раз в день, при этом перерывы между приёмами пищи не должны превышать два с половиной – три часа. Более длительные промежутки являются стрессовыми для организма.

"Отсутствие пищи в желудке в этот момент приводит к сокращению его стенок и появлению голодных болей, а соляная кислота, которая выделяется при этом, раздражает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая развитие язвенной болезни, гастрита и дуоденита", – отмечают эксперты исследовательского центра.

В то же время полноценный обед не следует заменять булочками и пирожками – это может негативно сказаться на фигуре, подчеркнули специалисты.

Кроме того, в центре советуют не злоупотреблять соленым, поскольку это приводит к повышению артериального давления и появлению отеков на ногах, что особенно усугубляется при сидячей работе.

Также отмечается, что излишнее потребление жирной пищи при низком уровне физической активности, характерном для офисной работы, может привести к ожирению.

Для быстрого перекуса на работе предпочтительнее выбрать фрукты, сухофрукты, сушёные орехи или небольшое количество горького шоколада. Также желательно чаще употреблять овощи, поскольку они содержат много полезных витаминов, минералов и волокон и не влияют на вес.

Эксперты также призывают выходить из-за рабочего места каждые 30-40 минут. При этом можно сделать разминку или несколько физических упражнений, что поможет восстановить кровообращение.

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