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Россиянам рассказали, как распознать подделку при покупке в интернете

Новости. Общество
20:30, 28 Августа 2022
фото: © Depositphotos / leungchopan

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Эксперт объяснил, по каким признакам можно отличить оригинал от подделки при покупке в интернет-магазине.

В некоторых интернет-магазинах есть риск вместо оригинала приобрести подделку, отметил в интервью радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Он уточнил, на что нужно обращать внимание при покупке.

Приобретая что-то на неизвестной онлайн-площадке, покупатель может столкнуться с риском получить при доставке не то, на что он рассчитывал. В том числе вместо оригинального изделия вам могут привезти дешевую подделку, предупредил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

«Продавцы подделок вводят граждан в заблуждение, особенно в интернет-магазинах, потому что сфотографировать можно хорошо, можно даже подставить фотографию настоящего изделия, а продать товар, который вообще не соответствует изображению. Вероятность купить подделку в интернете, конечно же, высокая, потому что некоторые продавцы стараются сбыть побольше подделок именно в онлайн-магазинах. Если в обычном магазине выставят, например, ботинки из пластмассы вместо кожи, у которых торчат нитки и почти отвалилась подошва, вы их не купите», — пояснил он в интервью радио Sputnik.

Эксперт перечислил признаки, которые должны побудить потенциального покупателя насторожиться.

«Первый признак — это радикальное отличие в цене. Если вы обнаружили в интернете товар, цена которого существенно отличается (от стоимости аналогичных изделий, — ред.), нужно включить бдительность. Второе — подделки продают, как правило, магазины-однодневки: какое-то количество людей обманули, домен закрывают. Поэтому магазины, которые торгуют подделками, обычно похожи друг на друга, так как используют стандартные шаблоны сайтов», — объяснил Алексей Егармин.

Наконец, недобросовестные продавцы предпочитают такую форму расчетов, как наложенный платеж — оплату при получении почтовой посылки, добавил эксперт.

«Поддельщики часто используют торговлю наложенным платежом. Это такой распространенный способ обмана, когда вы покупаете товар, а в посылку кладут в лучшем случае подделку, а в худшем случае могут отправить и кирпич, такое тоже бывает. Поэтому, если товар подозрительно дешев, а интернет-магазин новый и предлагает совершить покупку наложенным платежом, товар не стоит покупать», — считает Алексей Егармин.

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