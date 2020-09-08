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Назван способ сократить количество звонков от мошенников

Новости. Общество
19:10, 09 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Как помочь россиянам, телефоны которых попали в базу данных мошенников, рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Раевский.

Телефонное мошенничество – привычная проблема практически для всех обладателей смартфонов. Звонки с незнакомых номеров якобы от сотрудников банков уже давно стали обычным явлением. Пока универсального решения этой проблемы нет, но есть способы снизить объем нежелательного общения, пишет радио Sputnik со ссылкой на генерального директора компании Zecurion Алексея Раевского.
 
"К сожалению, от попадания номера телефона в базу данных мошенников никак себя обезопасить нельзя. Утечки происходят со стороны банков. Конечно, вы можете завести два телефона или две SIM-карты. Один номер будет для банков, а второй для всего остального. Однако это не будет полноценным решением проблемы звонков мошенников на один из номеров", – пояснил Алексей Раевский.
 
Если отказ от привычного номера телефона ради спокойствия вам не подходит, есть другой вариант. По словам эксперта по информационной безопасности, злоумышленники предпочитают работать с доверчивыми людьми, что понятно. Поэтому можно использовать против мошенников психологию – сразу дать им понять, что не являетесь легкой добычей.
 
"Надо очень внимательно относиться к тому, кто и зачем звонит. Если мошенники поймут, что на другом конце телефона от них находится человек понимающий, то они могут перестать звонить", –  объяснил эксперт.
 
Ну и, разумеется, никогда и ни при каких условиях нельзя называть по телефону CVV-код банковской карты или пароль для подтверждения операций из SMS-сообщений – эти данные работникам банков не нужны, ими могут интересоваться только злоумышленники.

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