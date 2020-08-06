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Эксперт рассказал, как удалить из Интернета информацию о себе

Новости. Общество
19:40, 06 Августа 2020
фото: pixabay.com
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Эксперт рассказал, как очистить интернет от ненужной информации о себе.

Интернет – это огромное пространство, где содержится масса информации о людях, компаниях и предметах. Не всегда эта информация имеет позитивный характер, а удалить ее зачастую бывает очень сложно, рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, пишет агентство "Прайм".

"Информация о вас может находится на миллионах сайтов, нажатием одной кнопки все удалить невозможно. Да и вряд ли кто-то станет поочередно договариваться с каждым отдельным ресурсом, который перепечатал, например, вашу биографию", – объясняет эксперт.

Как правило, удаление нежелательной информации происходит по решению суда. К примеру, если госслужащий захочет удалить в Интернете какую-то информацию из своей биографии, ему нужно будет доказать в суде, что это ложь, отмечает Кусков. 

"Любой человек, также, как и компания проживает целую жизнь, за это время может произойти все что угодно – бывают взлеты и падения. Все это является частью жизни и удалять информацию не совсем правильно", – говорит Кусков.

Что касается удаления личной информации в социальных сетях, от которых вы, к примеру, потеряли пароли, то необходимо обратиться к администраторам соцсети, доказать им, что аккаунт принадлежит вам, а затем получить доступ к своему профилю и удалить нежелательную информацию, объясняет эксперт. 

При этом, если вашу личную информацию опубликовали без вашего разрешения, это является нарушением. Удалить нежелательный контент можно только через суд.

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Комментарии

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новый
2020-08-06 20:45:50
Никак. Либерасты, запомните - НИКАК :) Впрочем, законопослушных и добропорядочных граждан это не должно волновать
Гость
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